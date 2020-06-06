Зеленский отреагировал на задержание главы Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым задержание главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

Президент подчеркнул, что закон один для всех.

Об этом он заявил в ходе поездки в Херсонскую область.

Зеленский отметил, что информацию о взятках в Кировоградской ОГА получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Не буду называть все фамилии - есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались … Это справедливо. Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - отметил президент.