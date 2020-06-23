 

Опрос RTS: В парламент могут пройти четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политика Вчера, 22:5065
Опрос RTS: В парламент могут пройти четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В парламент могут пройти четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Таковы результаты опроса общественного мнения компании RTS.

Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Была использована технология CATI. Количество опрошенных – 3 000 человек. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,5%. Опрос проходил 22-25 июня 2020 года.

Так, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" - 29,7%, "Оппозиционная платформу - За жизнь" поддержали бы - 19,2% респондентов, "Европейскую солидарность" - 14,7% и "Батькивщину" - 9, 3%. Другие партии набирают недостаточно для прохождения в парламент. Социолог подчеркивает: правящая партия сейчас теряет свою поддержку, и ее электорат переходит к "Оппозиционной платформе - За жизнь".

АНТОН СОКОЛОВ ПОЛИТТЕХНОЛОГ, ДИРЕКТОР RTS:

– "Оппозиционная платформу - За жизнь" добирает за счет падения рейтинга "Слуги народа". У меня такое ощущение, что им работать не надо – просто стоять на месте и ждать, пока электорат разочаруется в "Слуге народа" и перейдет к ним обратно.

На вопрос об уровне доверия к Верховной Раде, мнения респондентов распределились следующим образом: 45% - совсем не доверяют 23,3% - скорее не доверяют. Полностью доверяют лишь 5,25%, скорее доверяют - 16,6%.

Директор компании RTS Антон Соколов заявил, что они планируют активно работать на местных выборах и уже имеют ряд заказов от международных организаций, посольств и органов местного самоуправления.

АНТОН СОКОЛОВ ПОЛИТТЕХНОЛОГ, ДИРЕКТОР RTS:

– Я считаю, что мы должны в этом направлении развиваться - это быстрота, мы должны стремиться к тому, чтобы за день было 2-3 опроса и давать результат вечером. Вот к этому мы должны стремиться и для нас это будет новый опыт. Хотим в этом аспекте развиваться и немножко подвигать зубров, которые уже сложились в рынке социологии. Мы хотим их немножко подвинуть плечами за счет нашей молодости, технологий, знаний.

Технология, которую использует компания, позволяет проводить исследования в отдельных отраслях и регионах Украины, работать с большим массивом данных через получение информации с помощью случайной генерации мобильных телефонных номеров.

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Теги: news, новости, Украина, Опрос, RTS, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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