На допрос после заявлений Шария о $2 миллионах за снятие с выборов вызвали Мураева

В пятницу, 26 июня, бывший народный депутат и лидер партии "Наши" Евгений Мураев, как и прогнозировала "Страна", получил повестку, и теперь обязан прибыть в Государственную фискальную службу на допрос по делу об отмывании средств. Его вызвали в качестве свидетеля.

Об этом сообщил сам народный депутат в Facebook.

"Очень оперативно, но я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не собираюсь", — написал Мураев.

Как писала "Страна", Мураева вызвают на допрос в ГФС по делу, которое открыли 2 июня по статье "отмывание доходов, полученных преступным путем".

Само дело, как сообщают наши источники в ГФС, касается финансирования "Партии Шария".

В тоже время, непосредственно на этот допрос Мураева (а ранее и самого Анатолия Шария), по данным "Страны", вызывают по истории, связанной с выборами в Раду в 2019 году.

В начале недели Мураев дал интервью в YouTube Елене Бондаренко, где заявил, что "Оппозиционный блок" (в нем Мураев шел первым номером) вел переговоры о вхождении в партийный список Анатолия Шария. По словам политика, "все политические вопросы были решены, но мы не договорились по другим аспектам" и, по итогу, Шарий пошел на выборы со своей партией.

Что за аспекты (финансовые или еще какие-то), по которым не договорились, Мураев не раскрыл, сказав, что "придет время и я все расскажу".

На это заявление вскоре отреагировал Анатолий Шарий. Он утверждает, что в ходе парламентских выборов Мураев хотел заплатить Шарию два миллиона долларов за то, чтобы тот снял свою политическую силу с избирательной кампании. Но Шарий ответил на это отказом.

Собственно, после этого заявления, по данным источников "Страны" в ГФС, Шария и Мураева и вызвали на допрос.

Сам Мураев в комментарии "Стране" отрицает, что предлагал Шарию деньги.

От более подробных комментариев он воздержался, заявив, что "понимает, что меня втягивают в чужую игру, но я в ней участвовать не желаю".