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Политика Сегодня, 18:4726
Посетить Россию после разговора с Путиным решил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон решил осуществить визит в Российскую Федерацию.

Визит был анонсирован после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter

Французский лидер также заявил о продолжении "диалога доверия" с Путиным.

"Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы двигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию", - сообщил он.

Отметим, 26 июня Макрон и Путин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, разговор президентов касался решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей и решений "нормандской четверки".

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Теги: news, новости, Украина, Макрон, 7dniv, 7dnivinfo  
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