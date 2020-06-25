Посетить Россию после разговора с Путиным решил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон решил осуществить визит в Российскую Федерацию.

Визит был анонсирован после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.

Французский лидер также заявил о продолжении "диалога доверия" с Путиным.

"Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы двигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию", - сообщил он.

Отметим, 26 июня Макрон и Путин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, разговор президентов касался решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей и решений "нормандской четверки".