С должности главы Кировоградской области уволили Балоня

Подозреваемый в коррупции Андрей Балонь был уволен с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.
Президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.
Указ об увольнении Балоня обнародовали на сайте Офиса президента Украины.
Указ об увольнении главы Кировоградской области глава государства подписал сегодня, 27 июня.
"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.