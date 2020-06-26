 

Медведчук накануне Дня Конституции обвинил Зеленского в нарушении норм основного закона

Политика Сегодня, 08:5726
Медведчук накануне Дня Конституции обвинил Зеленского в нарушении норм основного закона

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции страны. Об этом заявил в субботу председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук по случаю Дня Конституции, который будет отмечаться в воскресенье.

"Украина отмечает 24-ю годовщину принятия конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы основного закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны", - отметил он, добавив, что центральная власть игнорирует эти нормы и "пытается поставить их на службу своим узкополитическим интересам".

Внешнее управление и языковая дискриминация

Медведчук среди норм конституции, которые, по его мнению, нарушаются Зеленским и его командой, отметил статью 1, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Он считает, что нынешняя власть передает страну под внешнее управление.

"Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство - это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и "бродячим активистам", в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью. Социальное - это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую", - подчеркнул оппозиционер.

Он также отметил, что действующая власть нарушает статью 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины. "Проводимая властью политика насильственной украинизации антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан", - уверен Медведчук.

Нарушения социальных статей

Попытки пересмотреть социальные стандарты для граждан политик расценил как нарушение статьи 22 конституции, которая гарантирует права и свободы и делает невозможным их упразднение. Кроме того, он посоветовал команде нынешнего главы государства, "углубляющей и ужесточающей политику тарифного геноцида, повышения цен, введения рыночных тарифов, провоцирующую рост безработицы, изучить статью 48 основного закона, которая гарантирует каждому гражданину право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище". Медведчук также указал на "уничтожение системы здравоохранения" в государстве в нарушение статьи 49, которой гарантируется эффективность и доступность медобслуживания для всех граждан, а также бесплатная основа этой системы и невозможность сокращения сети медучреждений.

Оппозиционер перечислил еще ряд статей Конституции Украины, которые, по его словам, нарушает центральная власть. Он заявил, что в будущем руководителям государства "придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам", и призвал защитить основной закон "от злоупотреблений власти".

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Изменение конституции России не помешает деоккупации Крыма - заявил Кулеба
Изменение конституции России не помешает деоккупации Крыма - заявил Кулеба
26-июн-2020, 16:53
«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует отменить антиконституционную «амнистию участников Майдана»
«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует отменить антиконституционную «амнистию участников Майдана»
6-июн-2020, 12:52
Депутат Закарпатского облсовета считает, что власть разрушает государство
Депутат Закарпатского облсовета считает, что власть разрушает государство
3-июн-2020, 21:08
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином
2-июн-2020, 09:51
Виктор Медведчук: Конституционный Суд зарегистрировал внесенное «Оппозиционной платформой – За жизнь» представление относительно признания неконституционным закона о продаже земли
Виктор Медведчук: Конституционный Суд зарегистрировал внесенное «Оппозиционной платформой – За жизнь» представление относительно признания неконституционным закона о продаже земли
13-мая-2020, 18:23

Последние новости

09:22
События
Що таке міні пивоварня?
09:20
События
Границы для 18 стран откроет Европа
08:57
Политика
Медведчук накануне Дня Конституции обвинил Зеленского в нарушении норм основного закона
Вчера, 2020-06-27
22:24
Политика
С должности главы Кировоградской области уволили Балоня
22:21
События
Наезд на пешеходов совершила сотрудница полиции в Ровно
22:17
События
Супрун возглавила всеукраинское движение, которое требует свободный оборот марихуаны
21:05
События
Минимальную зарплату до 5 тысяч гривен могут увеличить в Украине в этом году
21:02
События
В Украине хотят привлечь муниципальные патрули к контролю карантина
20:58
События
Продолжения дистанционного обучения осенью не исключают в СНБО
19:12
События
Сотни нарушений карантина обнаружили в торговых и развлекательных заведениях Украины
18:47
Политика
Посетить Россию после разговора с Путиным решил Макрон
18:11
События
С застройкой "Феофании" власти Киева просят силовиков разобраться
16:18
Политика
Грозы снова накроют Украину
16:17
События
Когда закончатся паводки на западе Украины рассказал Шмыгаль
16:14
События
Многокилометровая пробка растянулась на въезде в Одессу
14:09
Политика
Отказ США от мирового лидерства допустила Меркель
14:07
События
Новые доказательства запуска ракеты появились в деле МН17
14:05
События
Начался месяц гордости гомосексуалистов. Посольства США и Великобритании вывесили флаги ЛГБТ
12:22
События
Границы для украинцев с 1 июля ЕС не откроет
12:16
События
Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

Новости ТОП-7

Что закроют на карантин в 13 проблемных регионах3020
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.06 (состоянием на 09:00)2146
К ослаблению карантина большинство регионов Украины не готовы1904
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.06 (состоянием на 09:00)1902
Опрос RTS: В парламент могут пройти четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"795
Украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции предупредил Кабмин548
Министр Сербии заявил, что бандеровцы воевали на стороне нацистов а теперь представляют себя жертвами333

Досуг

Почему художественная литература пользуется популярностью?
Почему художественная литература пользуется популярностью?
Художественная литература по праву считается одним из популярных видов искусства наравне с кино, театром или балетом. Основной особенностью художественных жанров, как правило, является то, что автор произведения способен вызвать у читателя массу ярких и незабываемых эмоций.
26-июн-2020, 21:1296
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
На пороге взрослой жизни перед выпускниками и их родителями встает вопрос о выборе профессии. На какую стезю вступить, чтобы будущая работа отвечала природным склонностям и была востребована на кадровом рынке?
26-июн-2020, 20:2997
Продвижение сайта в Google в 2020 году: секреты ведения успешного бизнеса
Продвижение сайта в Google в 2020 году: секреты ведения успешного бизнеса
Каждый предприниматель, который получает прибыль от интернет-магазина, понимает, что сайт нужно развивать и продвигать. Бизнесмены из Украины заинтересованы в выходе в топ в Google, именно этой поисковой системой пользуется большинство покупателей.
26-июн-2020, 20:2688
Какому велозамку можно доверить свой велосипед?
Какому велозамку можно доверить свой велосипед?
Ненадолго оставить свой велосипед на парковке можно только под присмотром надежного велосипедного замка. Именно такими по праву считаются цепные, U-образные и сегментные модели.
26-июн-2020, 20:1568
Какой длины должны быть шторы?
Какой длины должны быть шторы?
Оформление оконного проема - важный этап при создании дизайна интерьера. Правильно подобранное изделие может придать роскошности, либо простоты и уюта.
26-июн-2020, 12:1293
Современные методы борьбы с гепатитом С
Современные методы борьбы с гепатитом С
Опасность хронического Hepatitis С – вирусного заболевания печени в том, что оно приводит к тяжелым осложнениям: стеатозу, циррозу и раку. Еще не так давно, ВГС, считался неизлечимым недугом. В нынешнее время ситуация в корне изменилась. Благодаря разработанным современным противовирусным
26-июн-2020, 09:54121

События

Що таке міні пивоварня?
Що таке міні пивоварня?
Міні пивоварня - сучасне обладнання для приготування пива в побуті. Як вибрати агрегат з урахуванням особистих переваг? Уточнюємо у експертів.
Сегодня, 09:2216
Границы для 18 стран откроет Европа
Границы для 18 стран откроет Европа
Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал список из 18 стран для открытия границ с 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Сегодня, 09:2022
Наезд на пешеходов совершила сотрудница полиции в Ровно
Наезд на пешеходов совершила сотрудница полиции в Ровно
Сотрудницу полиции обещают уволить
Вчера, 22:2190
Супрун возглавила всеукраинское движение, которое требует свободный оборот марихуаны
Супрун возглавила всеукраинское движение, которое требует свободный оборот марихуаны
Акция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских целях проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Вчера, 22:1797
Минимальную зарплату до 5 тысяч гривен могут увеличить в Украине в этом году
Минимальную зарплату до 5 тысяч гривен могут увеличить в Украине в этом году
В июле 2021 года минималку повысят до 6 тысяч гривен
Вчера, 21:05107
В Украине хотят привлечь муниципальные патрули к контролю карантина
В Украине хотят привлечь муниципальные патрули к контролю карантина
Патрули будут контролировать соблюдение карантинных требований
Вчера, 21:02110
7 Днів