НАБУ нарушает Конституцию отказавшись выполнять решение суда

Заявление НАБУ об отказе выполнять решение суда по закрытую дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка, касающегося предоставления стабилизационного кредита VAB банку, противоречит Конституции Украины.

Следующим шагом должно быть привлечение к ответственности должностного лица, совершившего нарушение с незаконным открытием дела в 2019 году.

Об этом заявил бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша в комментарии УНИАН.

"Дело закрыто вполне объективно. Человек одним росчерком пера сразу после назначения, не видя ни страницы материалов уголовного производства, с нарушением сроков расследования открывает дело. Это нарушение УПК и здравого смысла. За это должна быть уголовная ответственность должностного лица, которое его учинило", - считает Голомша.

Как сообщалось, дело восстановил уже бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Позавчерашние заявления НАБУ о нежелании выполнять решение суда и закрывать дело из-за обжалования решения Печерского суда в Высшем антикоррупционном суде Голомша считает грубым нарушением Конституции.

"Постановление Печерского суда не подлежит обжалованию. То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением статьи 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что все ветви власти, должностные лица действуют способом, определенным Конституцией и законами Украины. Любая попытка игнорировать или вмешиваться в деятельность той или иной ветви власти, является противоправной и влечет за собой ответственность. Такие заявления являются некорректными. Обжалование же Антикоррупционным судом решения Печерского суда является незаконным и противоречащим Конституции", - добавляет юрист.