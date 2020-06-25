На публикацию NYT о поддержке талибов Россией отреагировал Трамп

Публикация издания The New York Times о вознаграждениях боевикам "Талибана" от России является "очередным вбросом" и содержит неправдивую информацию.

Белый дом ранее ничего не знал об этом.

Об этом написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Как утверждает Трамп, ни он, ни вице-президент Майк Пенс, ни аппарат Белого дома никогда не информировались о якобы нападениях со стороны России на американских военных в Афганистане.

Президент США добавил, что все отрицают приведенную изданием NYT информацию о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военных. Трамп отметил, что на силы США в Афганистане "не было совершено много нападений".

Кроме того, американский президент требует, чтобы NYT раскрыло свой источник, передавший изданию эту информацию, но считает, что его не существует.