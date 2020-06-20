Протесты в Гонконге возобновились, десятки задержанных

Сегодня, 28 июня, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста.
Демонстранты выступают против внедрения китайского закона о национальной безопасности Гонконга.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Гонконга.
В полиции заявляют, что начала демонстранты планировали провести так называемый "молчаливый протест", однако впоследствии они начали скандировать лозунги и отказывались выполнять указания силовиков.
Позже между протестующими и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа. Некоторые митингующие пытались перекрыть дороги.
Официально сообщают о 53 арестованных протестующих.
Напомним, в мае китайский парламент одобрил закон, который запрещает проведение антиправительственных акций протеста в Гонконге и позволяет создать в автономном регионе китайские спецслужбы.
В США и ЕС считают, что данный закон ограничивает автономный статус Гонконга. Принятие документа также вызвало недовольство у местных жителей.