Сейчас вопрос об отставке Сытника не стоит

Верховная рада не планирует отправлять в отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

В парламенте этот вопрос не рассматривают.

Об этом в интервью'ю "Радио Свобода" заявил Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной рады.

Стефанчук отметил, что "предложения" уволить Сытника вносятся в Раду, как партией "Слуга народа", так и оппозиционными партиями.

"Но перед тем, как делать такие шаги, надо четко понять концепцию и что будет после этого. Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, надо менять систему, то это абсолютно неправильный подход. Мы должны понять, что предлагается взамен, к каким последствиям оно приведет", – сказал Стефанчук.

На вопрос, не идет ли сегодня по крайней мере в Верховной раде речь о "персональном деле Артема Сытника" или его возможной отставке, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".