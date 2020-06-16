Пока еще нет заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, заявили в САП

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам+" не может двигаться дальше.

Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "Исландии".

"Без заключения эксперта, без заключений уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, или это была схема, или это была формула, и убытки, которые являются ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", - признал Холодницкий.

По его словам, следствие продолжается, и назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба этого производства.

Он также сообщил, что новых фигурантов в деле не будет.

"Скажу честно, то, что я вижу по делам, на мое убеждение, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только по тем материалам, которые есть", - сказал Холодницкий.

Напомним, ранее возник скандал с экспертизами по делу "Роттердам+". По словам адвоката Ирины Одинец одна из экспертиз, которую исполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решило скрыть ее результаты.

В то же время, по словам адвоката Натальи Дригваль единственная экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного ложного предположения необоснованности формулы "Роттердам+".

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.