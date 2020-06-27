Действия Турции в Ливии и двойственное отношение Путина к наемникам осудил Макрон

Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что Турция нарушила оружейное эмбарго для Ливии.

А российский президент Владимир Путин продемонстрировал двойственное отношение к наемникам в Ливии, если речь идет о россиянах.

Об этом передает "Голос Америки".

Макрон считает вмешательство Анкары в дела Ливии "преступным", особенно если учесть тот факт, что Турция хочет стать членом НАТО. В частности, Турция предоставила авиаподдержку и оружие правительству в Триполи, которое воюет с армией главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Также французский лидер считает, что для усиления беспорядков в Ливии "Турция массово импортирует джихадистов из Сирии".

Что же касается Росии, то Макрон раскритиковал учасние наемников российской частной военной компании "Вагнера" в гражданской войне в Ливии.

Так, национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что в пятницу, 26 июня, российские наемники проникли на нефтяное месторождение Шарара. В докладе ООН в мае говорилось, что российская "группа Вагнера" разместила в Ливии до 1200 человек.

Макрон в пятницу провел видеоконференцию с Путиным, по завершению которой сказал, что они согласились работать над прекращением огня. Уже в понедельник, 29 июня, Макрон сообщил детали разговора - якобы Путин заверил, что частные компании не представляют Россию.

"Я сказал ему, что я очень четко осуждаю действия, предпринимаемые "группой Вагнера" ... он играет на этом двойственном отношении", - отметил президент Франции.

Отметим, отношения между союзниками по НАТО, Францией и Турцией, В последние недели обострились из-за Ливии, Северной Сирии и ситуации в Восточном Средиземноморье.