 

Посол Британии заявил что возвращение России в G7 пока не возможно

Политика Сегодня, 10:1153
Посол Британии заявил что возвращение России в G7 пока не возможно

В Британии считают, что заявления России относительно Второй мировой войны являются тестом для международного сообщества.

Отношение стран "Большой семерки" к такому нарративу столь же незыблемое, как и отношение ко всему нарративу российской агрессии.

Об этом посол Британии Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина

Она рассказала, что из-за коронавируса появилась мысль, что Россию нужно вернуть в G7. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этого не произойдет и это не является причиной, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", - заявила посол.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Симмонс, Россия, G7, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Перспективы будапештского формата оценила посол Британии
Перспективы будапештского формата оценила посол Британии
Сегодня, 10:07
Не допустить возвращения России в G7 Зеленский призвал международное сообщество
Не допустить возвращения России в G7 Зеленский призвал международное сообщество
22-июн-2020, 09:54
Санкции против России за Крым и Донбасс не прекратят США
Санкции против России за Крым и Донбасс не прекратят США
5-июн-2020, 10:34
Немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом требуют США от России
Немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом требуют США от России
18-мая-2020, 14:54
Призыв экс-канцлера Германии снять санкции с РФ посол Украины назвал
Призыв экс-канцлера Германии снять санкции с РФ посол Украины назвал "криком отчаяния"
3-мая-2020, 19:30

Последние новости

12:10
События
До 35% упал рейтинг Зеленского
12:07
Политика
Трамп по телефону оскорблял Меркель и Макрона и хвастался Ким Чен Ыну, - CNN
12:02
Политика
Еще один новый нардеп появился в Раде
11:55
События
Рада хочет заслушать Шмыгаля по поводу паводков на западе Украины
11:53
События
Ограничения на въезд украинцам в ЕС объяснили в Минздраве
11:52
События
Вспышку коронавируса после выходных в Одессе прогнозирует Минздрав
10:11
Политика
Посол Британии заявил что возвращение России в G7 пока не возможно
10:09
События
В Варшаве из-за непогоды затопило вокзалы, метро и здания министерств
10:07
События
Перспективы будапештского формата оценила посол Британии
10:06
События
Официальный курс доллара на 30 июня снизил НБУ
09:55
Политика
Действия Турции в Ливии и двойственное отношение Путина к наемникам осудил Макрон
09:48
Политика
От Трампа разъяснить ситуацию с военными в Афганистане требуют в Конгрессе
09:44
События
TikTok и другие китайские приложения заблокировала Индия
09:36
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-06-29
22:34
События
Об ускорении пандемии коронавируса заявили в ВОЗ
22:33
События
Пожар на Позняках в доме потиушили
22:31
Политика
К 5 годам тюрьмы приговорили бывшего премьера Франции
20:39
События
Санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Евросоюз
20:34
События
Причины обвала на шахте в Луганской области расследует Минэнерго
20:32
События
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию направил Иран

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам263409
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.06 (состоянием на 09:00)3003
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.06 (состоянием на 09:00)2715
Помощь пострадавшим от наводнений на Прикарпатье привез Порошенко658
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)599
Тысячи заробитчан из Украины в Финляндии намерены привлечь на работу454
Границы для украинцев с 1 июля ЕС не откроет251

Досуг

Играть, развлекаться и наслаждаться
Играть, развлекаться и наслаждаться
Компьютерные игры для многих перестали быть только увлечением. Они развивают мышление, учат находить выход из нестандартных ситуаций и мгновенно реагировать на различные события. Приобретенные в виртуальных испытаниях навыки понадобятся и в реальной жизни, поэтому среди геймеров — и дети, и
Сегодня, 09:1349
Как выбрать дорогие часы наручные?
Как выбрать дорогие часы наручные?
Мода переменчива, меняются аксессуары, их актуальность и значение, но часы всегда остаются в тренде. Именно они соединили в себе функциональность, стиль и умение подчеркнуть статус.
Вчера, 20:19102
Как выбрать и купить мебель для кафе через интернет?
Как выбрать и купить мебель для кафе через интернет?
Подробный обзор мебели для кафе - какая бывает, как отличается, из чего производится и как купить в интернете. Также упоминается мебель для ресторанов. Описание функциональных свойств и преимуществ разных материалов.
Вчера, 16:38101
Как производят асфальт и бетон в Украине
Как производят асфальт и бетон в Украине
Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.
28-июн-2020, 18:24374
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Защитный чехол не только предотвращает повреждения смартфона, но и выполняет декоративные функции. Среди владельцев моделей Samsung Galaxy A01 высоким спросом пользуются книжки, флипы и накладки.
28-июн-2020, 18:22135
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
В наши дни телефон должен быть не только практичным в использовании, но и обладать другими немаловажными качествами: внешний вид, дополнительные функции, уникальность, быстрая система и многое другое.
28-июн-2020, 17:45128

События

До 35% упал рейтинг Зеленского
До 35% упал рейтинг Зеленского
Избиратели Зеленского в основном ушли к Бойко
Сегодня, 12:102
Рада хочет заслушать Шмыгаля по поводу паводков на западе Украины
Рада хочет заслушать Шмыгаля по поводу паводков на западе Украины
Заслушать премьера хотят на часе вопросов к правительству
Сегодня, 11:5531
Ограничения на въезд украинцам в ЕС объяснили в Минздраве
Ограничения на въезд украинцам в ЕС объяснили в Минздраве
В нашей стране уровень заболеваемости коронавирусом высокий
Сегодня, 11:5332
Вспышку коронавируса после выходных в Одессе прогнозирует Минздрав
Вспышку коронавируса после выходных в Одессе прогнозирует Минздрав
Многие люди не соблюдали карантин на отдыхе
Сегодня, 11:5231
В Варшаве из-за непогоды затопило вокзалы, метро и здания министерств
В Варшаве из-за непогоды затопило вокзалы, метро и здания министерств
К спасателям из-за непогоды поступило 741 обращение о помощи
Сегодня, 10:0960
Перспективы будапештского формата оценила посол Британии
Перспективы будапештского формата оценила посол Британии
Британия всегда была готова принимать участие во встречах в будапештском формате
Сегодня, 10:0749
7 Днів