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Политика Сегодня, 12:020
Еще один новый нардеп появился в Раде

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой.

Об этом сообщает РБК-Украина

В частности, депутат принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.

Так, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.

Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

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Теги: news, новости, Украина, Евтушок, 7dniv, 7dnivinfo  
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