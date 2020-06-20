Вопрос подачи воды в Крым не рассматривают у Зеленского

Украина не рассматривает возможность подачи воды в оккупированный Крым.

Это официальная позиция всех органов власти.

Об этом заявила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

По ее словам, вероятность возобновления водоснабжения аннексированного полуострова даже не обсуждается. Такой позиции придерживается и президент Владимир Зеленский.

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.