Все долги перед шахтерами погасило Государство - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт.

По его словам, впервые за значительный период у государства нет долгов перед ними.

Об этом глава Кабинета министров сказал в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина.

"Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч работников получили надлежащую зарплату", - сказал премьер.