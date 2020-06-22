Меру пресечения Порошенко продолжил избирать Суд

Печерский районный суд Киева продолжил избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Ранее заседание было перенесено.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко прибыл на заседание суда.

Ранее заседание было 18 июня. Тогда защита президента просила не откладывать заседание, а вынести решение по сути.

Прокурор попросил избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Хотя до этого прокуроры подали ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Отметим, Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.