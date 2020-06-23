Закон об "инвестиционных нянях" Зеленский внес в Раду

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" был зарегистрирован в среду, 1 июля. Последний этап его прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила этот законопроект на заседании Национального совета реформ.

В проекте речь идет о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро, и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Предусмотрено, что они получат прямой договор с правительством.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также они получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.