За просрочку платежей банки не будут штрафовать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Верховная рада утвердила данный закон 16 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3297.