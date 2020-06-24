 

На отставку Смолия отреагировали в Офисе президента

Политика Сегодня, 08:0025
На отставку Смолия отреагировали в Офисе президента

Офис президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

У президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП

Отмечается, что правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, НБУ, Смолий, ОП, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

В отставку подал глава НБУ
В отставку подал глава НБУ
Вчера, 22:37
Грозит ли отставка главе НБУ рассказали в Раде
Грозит ли отставка главе НБУ рассказали в Раде
24-июн-2020, 10:35
Закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ был опубликован
Закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ был опубликован
22-мая-2020, 20:21
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
8-мая-2020, 14:17
Кабмин обнародовал требования для кафе
Кабмин обнародовал требования для кафе
7-мая-2020, 22:48

Последние новости

08:00
Политика
На отставку Смолия отреагировали в Офисе президента
05:00
События
Помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ Франция пригласила Украину
03:00
События
Сколько штрафов заплатили за месяц работы фотофиксации нарушений на дорогах Киева
01:37
Публикации
Эксклюзив
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
01:00
События
Избили сторонника "Партии Шария" националисты в Виннице
Вчера, 2020-07-01
22:37
Политика
В отставку подал глава НБУ
22:18
Политика
Резолюцию о глобальном прекращении огня одобрил Совбез ООН
21:58
События
Привязать к средней зарплате за год хотят в Украине прожиточный минимум
21:36
Политика
За просрочку платежей банки не будут штрафовать
19:29
События
Отложили суд по делу Порошенко
19:26
События
Решение о приглашении России в G7 принимает Трамп - заявил Помпео
19:24
События
Казаки хотят выйти на улицы Мелитополя
17:34
Политика
Закон об "инвестиционных нянях" Зеленский внес в Раду
17:33
События
Автоматическое назначение пенсий запустили в Украине
17:32
Экономика
"Нафтогаз" и "ПриватБанк" заплатили дивиденды в итоге доходы госбюджета резко возросли
17:30
События
Повышение минимальной зарплаты согласовал Кабмин
17:28
Экономика
Снова отложили переход на рыночные цены газа для населения
17:24
События
Наказывать штрафами за отсутствие масок в общественном месте предлагает Кабмин
17:15
Политика
Меру пресечения Порошенко продолжил избирать Суд
17:13
События
В шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости хотят в Украине

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)3597
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.06 (состоянием на 09:00)3140
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2422
Тысячи заробитчан из Украины в Финляндии намерены привлечь на работу677
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля299
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина251
Образовалась большая пробка на выезде из Одессы223

Досуг

«Всё включено»: время настало?
«Всё включено»: время настало?
Любители съездить в отпуск в Турцию с замиранием сердца ожидают 1 июля — день возобновления регулярных пассажирских перевозок. Страна любимых пляжей и «All Inclusive» снова откроет свои границы.
Вчера, 22:4975
Разновидности бижутерии
Разновидности бижутерии
Украшения любят преобладающее большинство представительниц прекрасного пола. Даже простая бижутерия способна здорово преобразить образ, сделать его уникальным, узнаваемым. Далее расскажем, какие существуют разновидности бижутерии в Украине, и почему качественные натуральные
Вчера, 10:5183
Правила выбора детской одежды
Правила выбора детской одежды
В какой-то момент каждый родитель сталкивается с вопросом покупки одежды не только для себя, но и для своего ребенка. Одежда для детей должна быть хорошего качества, чтобы могла прослужить как можно дольше.
30-июн-2020, 20:14114
Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
Джинсы, несомненно, являются самой популярной разновидностью штанов, которые присутствуют в гардеробе практически каждого человека, в том числе и детей.
30-июн-2020, 16:05130
Как проводят лечение наркомании
Как проводят лечение наркомании
Наркомания – это одна из самых острых медицинских и социальных проблем в Украине. В последние годы наблюдается стремительное омоложение возраста первого употребления наркотиков. Еще 10-15 лет назад средний возраст первого употребления составлял 19-20 лет, а сегодня этот показатель снизился до
30-июн-2020, 12:32199
Компьютерное кресло - лучший выбор для работы за монитором
Компьютерное кресло - лучший выбор для работы за монитором
Сегодня 80% населения, в том числе и дети, проводят много времени за монитором компьютера. Работа, учеба, популярные игры и социальные сети непринужденно заставляют нас сидеть перед ПК.
30-июн-2020, 12:30130

События

Помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ Франция пригласила Украину
Помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ Франция пригласила Украину
Приглашение получили 1 июля
Сегодня, 05:0051
Сколько штрафов заплатили за месяц работы фотофиксации нарушений на дорогах Киева
Сколько штрафов заплатили за месяц работы фотофиксации нарушений на дорогах Киева
В Министерстве внутренних дел рассказали о результатах первого месяца работы системы автофотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Сегодня, 03:0057
Избили сторонника "Партии Шария" националисты в Виннице
Избили сторонника "Партии Шария" националисты в Виннице
Блогер и лидер партии Анатолий Шарий сообщил о жестоком избиении "Нацкорпусом" в Виннице сторонника его политсилы.
Сегодня, 01:0070
Привязать к средней зарплате за год хотят в Украине прожиточный минимум
Привязать к средней зарплате за год хотят в Украине прожиточный минимум
Соотношение прожиточного минимума к зарплате составит не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году
Вчера, 21:5895
Отложили суд по делу Порошенко
Отложили суд по делу Порошенко
Заседание отложено до 8 июля
Вчера, 19:2981
Решение о приглашении России в G7 принимает Трамп - заявил Помпео
Решение о приглашении России в G7 принимает Трамп - заявил Помпео
Помпео считает, что надо больше говорить с Россией
Вчера, 19:2667
7 Днів