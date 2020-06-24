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Политика Сегодня, 13:0631
На отставку Смолия отреагировали в МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прокомментировал заявление об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

В фонде считают, что Украина должна сохранить независимость центрального банка.

Об этом сообщает Reuters

В МВФ заявили, что страна добилась важных успехов в достижении стабильности цен и это говорит о том, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики.

"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - сообщает МВФ.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил о политическом давлении.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", - написал он.

Через несколько часов на это заявление отреагировали послы стран "Большой семерки" (G7). Они призвали не подрывать эту институцию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

В комментарии РБК-Украина первый замглавы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк допустил, что из-за этого возможно значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Теги: news, новости, Украина, Отставка, Смолий, МВФ, 7dniv, 7dnivinfo  
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