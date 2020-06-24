На должность главы НБУ назван вероятный кандидат

В качестве вероятного кандидата на должность главы Национального банка Украины после заявления об отставке Якова Смолия могут рассматривать главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел с ним встречу.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Также, по словам одного из собеседников, голоса за отставку Якова Смолия в Верховной раде есть.

"Но вопрос отставки и нового назначения еще окончательно не решен", - добавил источник.

Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года, до этого был первым заместителем и исполнял обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В общей сложности в банковской сфере с 1994 года, работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит", в котором проработал более 10 лет, дойдя до должности первого замглавы правления.

После этого возглавлял Государственное ипотечное учреждение, в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.