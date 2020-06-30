Более 50% украинцев недовольны работой Зеленского на посту президента

В конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, недовольны - 52%.
Затруднились ответить 12% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Кроме того, работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21%, недовольны - 51%, затруднились оценить его работу 28%.
Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Только 9% положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно.
Кроме того, 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Дениса Шмыгаля (56% - недовольны, 36% - затруднились оценить).
Только 8% довольны работой Кабмина, 71% - не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.