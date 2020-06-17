Нацкомфинуслуг ликвидировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
Для ликвидации Нацкомфинуслуг будет создана специальная комиссия.
Соответствующий указ был подписан президентом 30 июня.
"Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.
Главой комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трехмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.
Также президент поручил Кабинету министров решить вопрос использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.