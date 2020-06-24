 

Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ

Политика Сегодня, 18:2322
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ

На сегодня нет фаворита на пост главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия.

Сам процесс подбора нового руководителя Нацбанка еще не начался.

Об этом журналистам возле Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

По его словам, еще не было обсуждения отставки Смолия на фракции.

"Но если человек сам пишет заявление, то я думаю нормальная реакция - его удовлетворять, если нет других подводных камней. Там еще будет много дискуссий, кадровых решений пока не будет принято. Будут обсуждения, встречи с экспертами и международной и инвесторской средой", - отметил Арахамия.

Он также прокомментировал информацию, что Нацбанк могут возглавить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, глава Совета НБУ Богдан Данилишин или экс-премьер Арсений Яценюк.

"Не слышал, не могу сказать. Это видел только в Телеграм-каналах… эти фамилии только на уровне слухов. Нет сейчас фаворитов, потому что процесс подбора этого человека еще не начался. Поэтому нет никакого смысла это обсуждать", - добавил Арахамия.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Арахамия, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

На должность главы НБУ назван вероятный кандидат
На должность главы НБУ назван вероятный кандидат
Сегодня, 13:09
В Раде хватит голосов для отставки Смолия убежден Гетманцев
В Раде хватит голосов для отставки Смолия убежден Гетманцев
Сегодня, 11:07
Грозит ли отставка главе НБУ рассказали в Раде
Грозит ли отставка главе НБУ рассказали в Раде
24-июн-2020, 10:35
Заседание фракции
Заседание фракции "Слуга народа" началось в Раде
18-июн-2020, 10:54
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
8-мая-2020, 14:17

Последние новости

18:25
Политика
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
18:23
Политика
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
18:21
События
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
18:19
События
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
18:18
Политика
Нацкомфинуслуг ликвидировал Зеленский
18:10
Политика
Больше знать о ситуации в Крыму позволит Украине новый статус в НАТО
17:43
События
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
17:17
Политика
Юрий Бойко: Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть
14:48
Политика
Каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin - заявил Хомчак
14:45
События
Новые подозреваемые появились в деле по изнасиловании в Кагарлыке
14:40
События
Тесты на COVID-19 для работников из Украины оплатит Польша
14:39
События
Массовое отравление произошло на курорте в Кирилловке
14:36
События
Работу туроператорам упростили в Чернобыльской зоне
13:13
Политика
Более 50% украинцев недовольны работой Зеленского на посту президента
13:12
Политика
Для передачи в суд готово дело Шеремета
13:09
Политика
На должность главы НБУ назван вероятный кандидат
13:06
Политика
На отставку Смолия отреагировали в МВФ
13:04
Экономика
Выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке отложила Украина
13:00
Политика
Постановление об увольнении Смолия внес в Раду Зеленский
12:59
Экономика
На межбанке после заявления Смолия об отставке подскочил доллар

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)3619
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2735
Обязательный 14-дневный карантин для украинцев369
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля320
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина274
Для 14 стран границы открывает ЕС212
Движение пригородных поездов возобновили еще в двух областях208

Досуг

Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
Сегодня, 18:1531
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Советы по выбору межкомнатных дверей в скандинавском стиле.
Сегодня, 18:1333
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Советы о том, как правильно ухаживать за водой в бассейне.
Сегодня, 18:1232
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Наверняка каждый хочет, чтобы его ванная была оборудована комфортной и долговечной сантехникой. Однако немаловажным фактором выбора зачастую бывает эстетичная сторона. Наборы смесителей Hansgrohe — идеальный вариант, который соответствует всем трем критериям.
Сегодня, 17:1637
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В Украине из-за карантинных ограничений большинство людей осталось без работы и сбережений. Ужесточение требований, уменьшение сумм и повышение процентной ставки привели к снижению популярности банков. МФО, напротив, начали предлагать взять онлайн кредит на карту под небольшой процент, укрепляя
Сегодня, 13:1549
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их
Сегодня, 11:2184

События

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
Грозы прогнозируют в 8 областях
Сегодня, 18:2128
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
Чиновников мэрии Одессы подозревают в нанесении более 500 млн гривен ущерба
Сегодня, 18:1929
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
Глава Госгеонедр 16 марта подписал приказ, которым предоставил спецразрешение частной фирме на добычу газа в Тынивском месторождении сроком на 20 лет
Сегодня, 17:4335
Новые подозреваемые появились в деле по изнасиловании в Кагарлыке
Новые подозреваемые появились в деле по изнасиловании в Кагарлыке
Подозрение вручили еще двум полицейским
Сегодня, 14:4546
Тесты на COVID-19 для работников из Украины оплатит Польша
Тесты на COVID-19 для работников из Украины оплатит Польша
Тестирование в Польше для украинских работников бесплатное
Сегодня, 14:4047
Массовое отравление произошло на курорте в Кирилловке
Массовое отравление произошло на курорте в Кирилловке
Пострадавшим сделают тесты на коронавирус
Сегодня, 14:3946
7 Днів