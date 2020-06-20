Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Теперь соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.

Подчеркнем, что сам глава АМКУ просит об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову в четверг.

"Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать его в повестку дня ни Верховной рады, ни профильных комитетов", - указано в документе, который опубликован на странице Терентьева в Facebook.