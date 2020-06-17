Дело Кондзелей завершило НАБУ и прокуратура

Национальной антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу о получении взятки бывшим директором департамента Офиса президента Светланой Кондзелей.

Материалы дела открыли для ознакомления.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Кроме Кондзели материалы дела открыли еще двоим подозреваемым - экс-заместителю министра культуры Виктории Лесничей и лицу, которое выдавало себя за советника главы ОП. После ознакомления материалы будут направлены в суд.

"Досудебное расследование по фактам покушения на завладение путем обмана (мошенничества) 300 тыс. долларов группой лиц завершили", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в ноябре 2019 года Светлану Кондзелю задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. Она, вместе с Лесничей и третьим лицом, просили 300 тысяч долларов взятки за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе"