 

Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский

Политика Вчера, 23:0349
Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:

Назначить в местных общих судах на должности:

  • судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;
  • судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;
  • судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;
  • судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;
  • судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силичи Юлию Леонидовну;
  • судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;
  • судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;
  • судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцки Людмилу Николаевну;
  • судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;
  • судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;
  • судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;
  • судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;
  • судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяну Михайловна;
  • судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;
  • судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;
  • судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;
  • судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;
  • судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;
  • судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;
  • судьи Ростовского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;
  • судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяна Михайловна;
  • судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;
  • судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;
  • судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;
  • судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;
  • судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;
  • судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;
  • судьи Каменского районного суда Черкасской области Николаенко Оксану Евгеньевну;
  • судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;
  • судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Млсковченко Татьяну Васильевну;
  • судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюх Андрея Алексеевича;
  • судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романова Елена Геннадиевна;
  • судей Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконь Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;
  • судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;
  • судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;
  • судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича

 

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