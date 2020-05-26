Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на фоне отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия ожидается активность спекулянтов.

Также он считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке.

Об этом Устенко заявил в эфире телеканала "Дом".

"Понятно, что есть игроки, которые пытаются выжать из этой ситуации максимум. Когда я начал говорить эту фразу, я думал прежде всего об экономических игроках, ведь спекулянты, как правило, играют в один, два, три дня, для того, чтобы, насколько это возможно, выжать из ситуации максимум", - отметил он.

При этом он добавил, что со средины следующей недели возможности для быстрого спекулятивного заработка исчезают.