 

Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского

Политика Сегодня, 05:0014
Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на фоне отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия ожидается активность спекулянтов.

Также он считает возможными риски, связанные с колебаниями на финансовом рынке.

Об этом Устенко заявил в эфире телеканала "Дом". 

"Понятно, что есть игроки, которые пытаются выжать из этой ситуации максимум. Когда я начал говорить эту фразу, я думал прежде всего об экономических игроках, ведь спекулянты, как правило, играют в один, два, три дня, для того, чтобы, насколько это возможно, выжать из ситуации максимум", - отметил он.

При этом он добавил, что со средины следующей недели возможности для быстрого спекулятивного заработка исчезают.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, НБУ, Смолий, 7dniv, 7dnivinfo, спекулянты  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
Вчера, 18:23
На должность главы НБУ назван вероятный кандидат
На должность главы НБУ назван вероятный кандидат
Вчера, 13:09
В Раде хватит голосов для отставки Смолия убежден Гетманцев
В Раде хватит голосов для отставки Смолия убежден Гетманцев
Вчера, 11:07
Из-за событий в Кагарлыке в МВД оценили возможность отставки Авакова
Из-за событий в Кагарлыке в МВД оценили возможность отставки Авакова
26-мая-2020, 10:23
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
Доклад главы Нацбанка заслушают в Раде
8-мая-2020, 14:17

Последние новости

05:00
Политика
Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского
03:00
События
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
01:00
События
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Вчера, 2020-07-02
23:03
Политика
Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский
20:49
События
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
20:33
События
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
20:12
Политика
Дело Кондзелей завершило НАБУ и прокуратура
20:05
События
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
20:03
События
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
20:01
События
Полдюжины пьяных речных водителей поймала полиция в Киеве за несколько дней
19:53
События
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей
18:25
Политика
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
18:23
Политика
Отбор еще не начался, фаворита нет - Арахамия о новом главе НБУ
18:21
События
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины
18:19
События
Массовые обыски по делу о схемах в мэрии проходят в Одессе
18:18
Политика
Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг ликвидировал Зеленский
18:10
Политика
Больше знать о ситуации в Крыму позволит Украине новый статус в НАТО
17:43
События
В потери государством Тынивского месторождения обвинили главу Госгеонедр Опимаха
17:17
Политика
Юрий Бойко: Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть
14:48
Политика
Каждую бригаду в зоне ООС будут усиливать Javelin - заявил Хомчак

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.06 (состоянием на 09:00)3635
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2775
Обязательный 14-дневный карантин для украинцев отменила Польша1183
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена536
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля338
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина292
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей249

Досуг

Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
Вчера, 18:1560
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Советы по выбору межкомнатных дверей в скандинавском стиле.
Вчера, 18:1358
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Советы о том, как правильно ухаживать за водой в бассейне.
Вчера, 18:1260
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Наверняка каждый хочет, чтобы его ванная была оборудована комфортной и долговечной сантехникой. Однако немаловажным фактором выбора зачастую бывает эстетичная сторона. Наборы смесителей Hansgrohe — идеальный вариант, который соответствует всем трем критериям.
Вчера, 17:1655
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В Украине из-за карантинных ограничений большинство людей осталось без работы и сбережений. Ужесточение требований, уменьшение сумм и повышение процентной ставки привели к снижению популярности банков. МФО, напротив, начали предлагать взять онлайн кредит на карту под небольшой процент, укрепляя
Вчера, 13:1579
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их
Вчера, 11:21107

События

За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
Группировка вымогала 250 тысяч долларов
Сегодня, 03:0036
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу, которая изготавливала оружие и продавала его криминалитету региона. Организаторы преступной группировки организаторы задержаны.
Сегодня, 01:0044
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
Согласно правилам шенгенской зоны граждане Украины, въезжающие на территорию Европы, должны находиться 90 дней в 180-дневный срок (включая биопаспорта и все визы категории "С", не учитываются только национальные визы "D" категории).
Вчера, 20:49536
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран
Несмотря на рекомендацию ЕС: Венгрия не будет открывать границу для третьих стран
Вчера, 20:33133
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Более 350 млн гривен на окружную дорогу незаконно выделили в Киеве
Прокуроры обжаловали выделение средств в суде
Вчера, 20:0573
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Малюська строит планы сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин.
Вчера, 20:0378
7 Днів