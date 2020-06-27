Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал пятого главу государства Петра Порошенко за «политическое представление», которое тот устроил после возбуждения против него уголовных дел. Заявление экс-лидера приводит издание «Гордон».

Кравчук отказался комментировать преступления, которые инкриминируются Порошенко. При этом он заметил, что защитить свою правоту тот может только в суде. «Такие возможности в Украине существуют. Все остальное — это откровенное героическое шоу с участием народных депутатов и приверженцев. И выглядит это все плохо», — считает политик.

Он напомнил, что сам проходил через подобные испытания в 1994 году, после проигрыша на президентских выборах. «Я много раз посещал следователей, давал пояснения в суде и никаких публичных акций протеста не проводил», — сказал Кравчук.

По его словам, Порошенко должен воспользоваться своим правом гражданина Украины и подать в суд на обвинивших его в госизмене чиновников. «Это будет правовой и достойный президента путь, который он сейчас почему-то игнорирует», — заключил бывший лидер.

Накануне, 1 июля, сообщалось, что во время судебного заседания Порошенко попросил судью отпустить в туалет прокурора, поскольку тот «обосрался». Кроме того, он обратился к нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому со словами «Замахнулся — бей».

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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