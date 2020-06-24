Критерии к кандидату на должность главы Нацбанка назвали в "Слуге народа"

Кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

В Раде есть консенсус по назначению нового руководителя Нацбанка.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, вероятно, Рада соберется на внеочередное заседание 3 июля, чтобы проголосовать за отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Арахамия заявил, что относительно претендента на должность главы Нацбанка "существует понимание среди всех фракций".

"Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - отметил нардеп.

Отметим, Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка 1 июля. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.