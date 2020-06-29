В отставку подал премьер Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку.

Вместе с ним ушло и все правительство.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.

"(Уходящий премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делам до назначения нового правительства", - сказано в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым премьером и составом правительства.

Что касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.