Смолий объяснил свою отставку

Национальный банк Украины должен соберите независимость.

Своей отставкой глава НБУ Яков Смолий стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Об этом он заявил во время отчета в Раде.

"Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия", - сказал Смолий.

По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную способность центрального банка.

"Однако крайне важно, чтобы их прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец-то наладили эффективное взаимодействие с центральным банком", - добавил он.

По его словам, он оставляет Национальный банк целостной институцией со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.

"Я ухожу с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность", - сказал Смолий в Раде.