 

Что нужно для завершения переговоров по ЗСТ с Украиной назвали в Турции

Политика Сегодня, 21:4837
Что нужно для завершения переговоров по ЗСТ с Украиной назвали в Турции

Украина и Турция проведут дополнительные переговоры на уровне министров иностранных дел для завершения сделки о Зоне свободной торговли. 

В Турции хотят повысить товарооборот с Украиной.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 

По его словам, на сегодня товарооборот между странами составляет 5 миллиардов долларов.

"Нам, конечно, нужно повышать наш товарооборот. Для этого нам надо, наконец, подписать соглашение о Зоне свободной торговли, переговоры по которой мы ведем уже долгое время. Для этого нужны конкретные практические шаги с обеих сторон. Для того чтобы завершить период переговоров… мы также видим выход - провести дополнительную встречу на уровне наших министерств", - сообщил Чавушоглу.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что подписание сделки о ЗСТ может состояться до конца 2020 года.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить ее максимальным содержанием. И, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна быть уже освящена нашими лидерами", - сказал Кулеба.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, 7dniv, 7dnivinfo  
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