Меморандум о макрофинансовой помощи от ЕС подпишут в конце июля

В конце июля Украина подпишет меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС).

Размер транша - 1,2 миллиарда евро.

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжает сотрудничество с Украиной.

"МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. Сегодня я общался с президентом Европейской комиссии. Мы продолжаем работу. Это большой показатель с Европой. Уже в 20-х числах июля мы подпишем очередной меморандум о предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро от ЕС. Это также сегодня было проговорено с вице-президентом Еврокомиссии ", - заявил Шмыгаль.