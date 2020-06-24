Шмыгаль заявил что Украина продолжит сотрудничество с МВФ не смотря на сложившуюся ситуацию

Отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлиял на отношения Украины с международными партнерами.

Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.

"МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. В пятницу я общался с вице-президентом Еврокомиссии. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1, 2млрд евро", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, правительство конструктивно работало и продолжит работать с руководством НБУ и изменение главы регулятора не повлияет на стабильность гривни.

"На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты", - сказал он.