О необходимости дальнейшего реформирования Нацполиции заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнейшего реформирования Национальной полиции.

При этом он отметил "успехи в укреплении правоохранительных функций".

Об этом глава государства заявил в поздравлении ко случаю Дня Национальной полиции, передает пресс-служба Офиса президента.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.