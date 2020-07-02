Тимошенко: нужно остановить выкачивание денег из экономики

При содействии власти Национальный банк Украины был преобразован на большой насос, который откачивал деньги из карманов украинцев, из государственного бюджета, откачивал очень жестко и четко.

И, к сожалению, эти схемы продолжают работать и сейчас.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Каждый месяц из экономики страны вымывают свыше шести миллиардов гривен. На эти же деньги можно и пенсии повысить, и заработные платы, можно нормально кредитовать предприятия, люди могут ипотечные кредиты получить под 2-3%. Но всего этого не происходит, потому что в Национальный банк вмонтирован такой вот насос", - сказала Тимошенко.

Она также отметила, что увольнение главы НБУ Якова Смолия - должно быть лишь первым шагом. По ее словам, фракция будет инициировать создание парламентской ВСК по расследованию деятельности руководства Нацбанка.

"И желательно не только за последние шесть лет, а взять 10, 15 лет и посмотреть, что там вообще происходило", - добавила Тимошенко.

Тимошенко подчеркивает, остановить преступные схемы по вымыванию денег из экономики и изменить всю стратегию финансовой политики государства - в интересах украинцев, в интересах отечественной экономики.

"Нельзя останавливаться на замене Смолия его нынешней заступницей, что продолжит ту же пагубную политику. Нужны перемены, на которые уже год ждут люди", - резюмировала она.