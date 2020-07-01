Квасьневский: преследования Порошенко возвращают Украину во времена Януковича

Политические преследования против пятого президента Петра Порошенко и других оппозиционеров, волонтеров и активистов очень напоминают времена Януковича и точно не способствуют европейской интеграции Украины.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью "5 каналу".

"Идея политического реванша достаточно сильна среди некоторых украинских политиков. Она неправильная, опасная, но это, на мой взгляд, объясняет, почему идет такой процесс", - считает Квасьневский.

Ранее сопредседатели мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский в день заседания Печерского суда по делу Порошенко обнародовали заявление против политических преследований в Украине.

"Мы с Коксом решили написать наше заявление, потому что знаем, как было в 12 - 14 годах во время президентства Януковича. Мы тогда от имени Европарламента приехали в Украину, чтобы помочь договориться с ЕС подписать Соглашение об ассоциации и разрешать главную проблему политических заключенных, политиков, которые были тогда в тюрьме. И конечно для Евросоюза, для Европейского парламента было абсолютно неприемлемо, что страна, которая стремится быть вместе с Европой, нарушает основные принципы ЕС - право, законы, независимые суды, а не политическое влияние на правосудие", - сказал экс-президент Польши.

По его словам, когда они написали это заявление - то имели в виду не только Петра Порошенко.

"Мы думали о всех, кто сегодня стали жертвами системы политического давления на правосудие, на суды, на судей, на всю судебную процедуру", - подчеркнул Квасьневский.

Он также отметил, что для Порошенко это заявление было сюрпризом.

"Мы не говорили об этом. Однако наша позиция не была сюрпризом, ведь еще год назад уже была первая информация, что новый президент хочет посадить бывшего президента. Я сказал тогда в интервью BBC, что это будет большой ошибкой. Если Украина пойдет по пути политического реванша - это не будет воспринято. Это будет политическая ошибка. И тогда Порошенко сказал во время встречи, что он благодарен за мои слова, ведь они показали, как демократические политики понимают все, что происходит в Украине против бывшего президента", - рассказал Квасьневский.

Квасьневский убежден, реакция мира на политические преследования в Украине является очень критической.

"Конечно, страны, где самым главным принципом не только политики, но и государства является верховенство закона, Конституция, независимые суды, - за эту историю Украину будут сильно критиковать. Президент Зеленский говорит, что Украина хочет быть внутри европейской системы. Она стремится быть членом ЕС и НАТО. Конечно, если суды не будут независимыми, если власти влиять на суды, законы, судебную процедуру - то это противоречит самому главному принципу ЕС и НАТО. Конечно, это усложнит этот процесс. Мы в каком-то смысле вернемся в 12 год, когда Европа сказала: мы подпишем Соглашение об ассоциации с Украиной, но если будет серьезная реформа судов и не будет политического влияния", - говорит Квасьневский.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".