Риски в увольнении Смолия руководители госбанков не видят - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители государственных банков не видят рисков для экономики Украины после увольнения главы Национального банка Якова Смолия.

По его словам, все "спокойно воспринимают это".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ, - ред.), и их личное впечатление на эту ситуацию. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", - сказал Зеленский.