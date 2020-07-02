Голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ осудил ЕС

Европейский союз осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию России на крымском полуострове.

В ЕС отмечает, что проведение голосования является нарушением международного права.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

"ЕС осудил участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу минских соглашений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.