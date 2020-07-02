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Политика Сегодня, 19:5077
Американскую разведку в наркоторговле обвинил МИД России

Обвиняющая Российскую Федерацию в сговоре с талибами разведка Соединенных Штатов участвует в наркоторговле из Афганистана.

Эта информация ни для кого не является тайной и все, в том числе и Афганистан, воспринимают действия американцев как данность.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает издание "Коммерсант". 

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, Россия, Америка, 7dniv, 7dnivinfo  
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