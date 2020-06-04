Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить через неделю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут определить уже через неделю.

По его словам, сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.

Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - сказал Зеленский.

Напомним, претенденты на должность вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли пройдут спецпроверку, которую организуют Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.