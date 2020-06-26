Затонувший в Одессе танкер потребовал убрать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно Delfi. Танкер затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в прошлом году. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Владимир Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", - отмтеил Зеленский.

При том он отметил, что в случае, если танкер не будет убран, делом будут заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность », - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 млн гривен.