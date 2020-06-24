Проект правительственного постановления Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства противоречит обязательствам Украины о государственных закупках в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, сообщило издание Наши гроши.
Проект постановления предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15%-30% производства частей для нее в Украине.
"На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", - подчеркивает посол ЕС.
Он также выразил обеспокоенность в связи с регистрацией в Раде 24 июня законопроекта №3937 о внесении изменений в закон о публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации украинской промышленности.
"Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который по нашей оценке также нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации", - говорится в письме.
Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, которая требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях, полагает официальный представитель ЕС.
Намерение ввести такой же уровень локализации в закупках, связанных с проектами Европейского инвестиционного банка может оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС, предупредил Маасикас.
ЕС предупредил Раду о недопустимости поддержки украинского машиностроения
Проект правительственного постановления Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства противоречит обязательствам Украины о государственных закупках в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, сообщило издание Наши гроши.
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