Кива рассказал о расследовании взрыва офиса ОПЗЖ в Полтаве

Нардеп Илья Кива рассказал о состоянии пострадавшей от взрыва сотрудницы офиса Оппозиционной платформы - За жизнь в Полтаве.

По его словам, чудом выжившей женщине ставят капельницы, но ее здоровью ничего не угрожает.

Также в комментарии "Стране" нардеп от ОПЗЖ добавил, что уже установлен круг потенциальных подозреваемых, это члены Нацкорпуса.

"На данный момент состояние раненой девушки стабильное. Легкая контузия и психологический шок. Здоровью ничего угрожает. Ставят капельницы, дают успокоительное, чтобы выровнять ее психологическое состояние. Она прекрасно понимает, что чудом осталась жива. Ей сложно это все переживать. Но мы оказываем ей моральную и материальную поддержку.

Изначально в ЕРДР хотели внести этот случай, как хулиганство, но здесь я хочу сказать спасибо Генпрокуратуре, которая взяла дело под свой контроль, а теперь квалифицировала его по ст. 115 часть 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает пожизненное заключение в случае, если суд установит вину.

Уже есть четкий круг подозреваемых из состава Нацкорпуса. Они так и не научились отвечать за свои слова и действия. Вся их бравада - это результат их безнаказанности последние шесть лет", - сообщил Илья Кива.