Информацию о возможном назначении Яценюка главой НБУ назвали "заказухой"

Глава партии "Народный фронт" и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не будет рассматривать возможность занять пост главы Национального банка Украины.

Об этом в воскресенье, 5 июля, написала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

"Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность председателя НБУ", - заявила она.

По словам Лаппо, команда Яценюка неоднократно опровергала эти слухи - в мае 2017, феврале 2018, в феврале 2019 и в марте 2020 года.

Она отметила, что Арсений Яценюк "не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такую возможность".