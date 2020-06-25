Данилов заявил что вторым языком быстрее будет английский нежели русский

Для Украины является принципиальным вопросом языка, поэтому государственным должен быть только украинский.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть английский.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Никакого второго, российского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык", - отметил он.

Данилов считает, что вторым языком должен быть английский, который должен изучаться, начиная с детского сада.

Напомним, Конституционный суд Украины завтра возьмется за рассмотрение дела относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.