Нехорошим сигналом отставку Смолия назвал посол Франции

Франция поддерживает независимость Нацбанка Украины и обеспокоена из-за отставки главы центрального банка Якова Смолия.

Независимость оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в Раде.

Об этом посол Франции Этьен де Понсенн заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, судебная реформа и независимость НБУ - это условия МВФ для Украины, которые на данный момент не выполняются.

"Мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал", - заявил он.