За отставку министра инфраструктуры Криклия в Раде начали собирать подписи

Депутаты от "Слуги народа" собирают подписи за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия из-за существующей схемы по сертификации газобаллонного оборудования для авто.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Куницкий.

Фото проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов Куницкий обнародовал в Facebook в понедельник.

"Владислав Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО", - написал Куницкий и опубликовал фото проекта постановления об отставке Криклия с подписями других нардепов.

Депутат также обнародовал в YouTube видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".